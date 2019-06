FIJM: Susie Arioli inaugure avec brio la scène Loto-Québec à l'arrondissement de Verdun

MONTRÉAL – Mission réussie pour Susie Arioli, qui a eu l’honneur jeudi soir de fouler la première la scène extérieure Loto-Québec dans l'arrondissement de Verdun, offerte par le Festival international de jazz de Montréal (FIJM) pour souligner sa 40e édition!

À l’angle des rues Wellington et Galt, une foule déjà impressionnante attendait de pied ferme la grande dame du jazz, qui a marqué l’histoire du festival en assurant la première partie de Ray Charles en 1998 avec le Susie Arioli Band.

Après un coup de gong symbolique – le FIJM n’investit pas de nouveau quartier tous les jours –, la populaire artiste s’est présentée sur scène, visiblement ravie.

«On va faire ça sous le soleil, yé! J’ai été "lived here" pendant presque trois ans. J’adore ce quartier. Je vais sauter dans le fleuve, comme on dit. "Well"!», s’est exclamée la chanteuse avec son bilinguisme si caractéristique. Pour lancer joyeusement le bal, elle a choisi la pièce «Me, Myself & I», tirée de son plus récent album «Spring» (2015), sur lequel elle a signé quatre pièces pour la toute première fois.

Amour, sale amour

Sans manquer d’humour, Susie Arioli a vite donné le ton de son tour de chant. «Aujourd’hui, avec mes "jazzy songs", on va parler d’amour. Je vais vous chanter plein de "love sucks songs"!» a lancé l’interprète en riant.

Entre les «Je bois», «Mean to Me», «Can’t Say No» et «Honeysuckle Rose», les enfants, les personnes plus âgées et même des amateurs de swing se sont mis à se dandiner sans se laisser démoraliser par les paroles parfois sombres.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Même les passants, qui découvraient d’une belle manière cette nouvelle scène dans leur quartier, ont traversé le public en marquant le rythme.

Une heure, ça passe toujours vite quand le talent est de la partie. Le spectacle de Susie Arioli, vers 18 h, tirait déjà à sa fin. L’artiste à la voix assurée a chaleureusement remercié la foule enthousiaste.

«D’habitude, je dois faire semblant de partir et revenir si vous me "beg" de le faire. Je vais faire le rappel "right now" cette fois!» a-t-elle expliqué avant de conclure avec la jolie «Nuages».

Le Susie Arioli Quartet, avec Paul Shrofel au piano, Jim Bland à la guitare et Mike DeMasi à la contrebasse, sera également en spectacle le 5 juillet prochain à 19 h au Dièse Onze dans le cadre de la 40e édition du Festival international de jazz de Montréal.