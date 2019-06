Gagnant-gagnant

La façon dont les politiques publiques sont bâties est souvent fonction du caractère de ceux qui les font.

Prenez Valérie Plante et Christian Dubé, qui annonçaient hier une entente qui permettra non seulement au projet de transport structurant à Québec de prendre son envol, mais qui procurera en plus un début de ligne rose à Montréal. On s’entend que, de prime abord, on n’a jamais présumé que Projet Montréal et la CAQ iraient main dans la main.

Les personnalités

On n’en est pas là, mais disons que les personnalités ont joué pour beaucoup. Valérie Plante, dont on faisait plus remarquer les coches mal taillées jusqu’ici et qui tardait à nous montrer comment sa vision de Montréal se réaliserait, a su montrer ici une fermeté flexible et un idéalisme pragmatique. En cédant à la Ville de Québec les 800 millions promis par le fédéral aujourd’hui en échange du soutien financier du gouvernement pour ses projets de demain, elle fait un gain pour ses citoyens.

De Christian Dubé, discret président du Conseil du trésor, ses adversaires vantent sa courtoisie et son amabilité. Au cabinet de la mairesse, on a apprécié l’écoute, l’attention, la patience et la créativité d’un ministre en mission pour verdir le blason de son gouvernement et désireux de trouver une solution positive pour tout le monde.

C’est que l’entente est complexe. On pige dans plusieurs enveloppes pour réaliser tous les projets et ne rien perdre des fonds fédéraux.

Intéressants

On dira que c’est la job de tous les politiciens d’agir ainsi, que c’est bien le strict minimum. C’est vrai, mais c’est loin de se passer comme ça avec tous les ministres et tous les maires.

Denis Coderre était un deal maker. Les annonces venaient vite et étaient spectaculaires, mais qu’en reste-t-il ? Valérie Plante est une policy maker. C’est plus plate, comme style, mais ça donne des résultats intéressants pour tout le monde.