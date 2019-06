Grand banquet francophone au Festival en chanson de Petite-Vallée

À compter d’aujourd’hui, des vagues d’amour gagneront la péninsule gaspésienne avec le retour du Festival en chanson de Petite-Vallée placé sous le thème «Oh! mon bel ami», pour reprendre les mots de son nouveau porte-parole, Patrice Michaud.

Le petit village de 140 habitants attend beaucoup de visiteurs au cours des 10 prochains jours: 15 000 festivaliers qui se laisseront charmer par près de 200 artistes appuyés 400 choristes.

Au menu de ce banquet de la chanson francophone: une cinquantaine de spectacles pour égayer ce festival qui se donne comme mission de «donner de l’amour à la chanson».

Avant même le lancement des festivités, l’organisation parle d’une participation record, puisque près de 10 000 billets se sont déjà envolés, éclipsant la marque de 2017.

Nouveau chapiteau

Il s’est passé déjà deux ans depuis l’incendie du Théâtre de la Vieille Forge. En attendant sa reconstruction, l’équipe du directeur général et artistique Alan Côté entend continuer d’en mettre encore plein la vue et les oreilles en profitant du grand chapiteau Québecor, où sera donné, ce soir, le coup d’envoi des festivités.

On parle d’une grosse production qui affiche déjà complet dans l’enceinte de 1300 places. Un choeur de 350 enfants provenant des quatre coins de la Gaspésie interprétera les chansons de l’artiste vedette de cette 37e édition, l’auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud, qui sera de la partie.

Le Gaspésien d’origine aura même droit à un deuxième hommage, le 1er juillet, lorsqu’il se retrouvera entouré de plusieurs invités du festival, dont Marc Déry, Zachary Richard, Michel Rivard, Émile Bilodeau, Fanny Bloom, Elisapie et Les Louanges.

Ce samedi, on retrouvera de nouveau Patrice Michaud, cette fois en tête d’affiche. Il reprendra ses succès avec ses Majestiques.Gros show country

La programmation de Petite-Vallée propose un autre plat de résistance avec la revue musicale Nous on aime la musique country qui réunira, vendredi soir, 125 choristes et musiciens gaspésiens autour de la populaire Guylaine Tanguay.

Du coté du Chapiteau de la Vieille Forge, les festivaliers se délecteront de soirées de chansons actuelles et festives. À surveiller: les danses «callées» de Yaëllie Azoulay. On fera aussi place à des révélations musicales québécoises et françaises qui revisitent le rock.

D’autres moments uniques du 37e Festival en chanson de Petite-Vallée: