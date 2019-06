Impressionnante Charlotte Cardin

La place des Festivals était bondée, jeudi soir, pour voir le grand concert d’ouverture du Festival international de Jazz de Montréal. Une prestation offerte par une « petite fille du coin », Charlotte Cardin, qui n’a aucunement paru décontenancée par l’ampleur du défi qui se présentait à elle.

Dire que Charlotte Cardin connaît un parcours fulgurant depuis les dernières années est un euphémisme. À seulement 24 ans, l’auteure-compositrice-interprète remplit ses salles partout sur son passage, au Québec, en plus de susciter beaucoup d’intérêt à l’étranger. Et doit-on rappeler qu’elle n’a même pas encore sorti un album complet ?

Jeudi, la souriante brunette souhaitait justement profiter de cette tribune très importante pour offrir au public montréalais quelques compositions qui se retrouveront sur son très attendu premier opus, qui devrait paraître plus tard cette année.

« Bienvenue à cette 40e édition du Festival international de Jazz de Montréal, a lancé le responsable de la programmation, Laurent Saulnier. On est ravis que vous soyez aussi nombreux ce soir. Vraiment. Il y a cinq ans [en 2015, en fait], cette jeune fille faisait ses premiers pas, ici au Festival, en première partie de Mika. »

« On est à la maison »

Arrivée sur le coup de 21h30, Charlotte a amorcé le concert avec la superbe Les échardes, l’une des rares pièces francophones de son répertoire. La chanteuse voulait peut-être rappeler aux nombreux touristes que le spectacle se tenait à Montréal, sa ville d’origine.

Postée derrière son clavier, Charlotte était accompagnée de ses deux fidèles musiciens, Mathieu Sénéchal (basse) et Benjamin Courcy (batterie).

« On est tellement contents d’être ici avec vous ce soir, a dit Charlotte après avoir joué Big Boy, son premier succès. On est à la maison, entre nous, on va vous chanter des love songs toute la soirée. Merci d’être venus en si grand nombre, on capote déjà. »

Faisant fi de l’imposante foule qui se dressait devant elle – la place des Festivals débordait –, Charlotte a poursuivi avec quelques morceaux au rythme plus lent, qui ont tout de même rendu les spectateurs attentifs.

Au moment d’écrire ces lignes, on était toujours dans la première portion du concert, mais déjà on pouvait constater la puissance et l’assurance de Charlotte Cardin sur une si grosse scène. Un orage menaçait toutefois de s’abattre sur les festivaliers. D’autres invités : Milk & Bone, Aliocha et Loud, étaient prévus au programme.