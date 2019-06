Judo: Teddy Riner confirme sa venue à Montréal

Le Grand Prix de judo de Montréal obtient un grand coup de visibilité avec la venue confirmée du Français Teddy Riner, 10 fois champion du monde et double champion olympique.

L’icône mondiale a choisi l’événement qui se tiendra à l’aréna Maurice-Richard, du 5 au 7 juillet, pour effectuer un retour à la compétition dans sa préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo. Inactif depuis novembre 2017 à Marrakech, où il avait remporté son 10e titre mondial de suite dans la catégorie des plus de 100 kilos, le natif de la Guadeloupe a choisi Montréal dans son «besoin de savoir où j’en suis».

«C’est la reprise et je suis ravi de la faire au Canada, à l’occasion du Grand Prix de Montréal, qui présente de nombreux atouts sur le plan sportif, et bien sûr, au niveau du calendrier. C’est aussi la première fois que je mettrai les pieds au Canada. On me dit que ce pays est magnifique, que la ville de Montréal est très agréable à vivre et que les Canadiens sont très accueillants», a commenté l’athlète de 30 ans dans le communiqué émis jeudi par Judo Canada.

«Un cadeau»

Invaincu à ses 144 derniers combats, soit depuis septembre 2010, Riner combattra le dimanche 7 juillet.

Pour notre premier Grand Prix à Montréal, avoir un athlète de cette trempe, c’est un cadeau tombé du ciel», a réagi Nicolas Gill, directeur général de la fédération nationale.