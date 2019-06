La «petite vite» de François Legault

Le gouvernement Legault vient de passer une petite vite aux Québécois avec son projet de loi 34 visant à « simplifier le processus d’établissement » des tarifs d’Hydro-Québec.

Pour ce faire, Hydro-Québec n’aura plus à soumettre annuellement ses demandes d’augmentation de tarifs à la Régie de l’énergie. La Régie interviendra dorénavant seulement une fois aux cinq ans dans la fixation des tarifs d’Hydro.

Pour les années 2021 à 2024, le gouvernement Legault a décidé d’autoriser Hydro à hausser ses tarifs en fonction de l’inflation.

Le hic ? En agissant de la sorte, le gouvernement caquiste fait un super cadeau à Hydro, tout en défavorisant ses clients.

Pourquoi ? Parce que depuis 2016, les hausses annuelles de tarifs autorisées par la Régie de l’énergie étaient nettement inférieures à l’inflation. Alors que l’inflation enregistrait une hausse cumulative de 4,5 % au cours des quatre dernières années, les hausses de tarifs totalisaient 2,6 %.

Remarquez que le gouvernement Legault se fait lui-même un beau cadeau budgétaire avec cette mesure puisque les profits d’Hydro font partie des revenus consolidés du gouvernement.

LES TROP-PERÇUS ?

Par ailleurs, avec son projet de loi 34, le gouvernement Legault tente de nous faire accroire qu’il nous remboursera la totalité des trop-perçus de 1,5 milliard $ qu’Hydro-Québec a puisés dans les poches de ses clients dans le passé.

Et c’est par l’entremise d’une stratégie, que je qualifie cousue de fil blanc, qu’il nous « remboursera » le 1,5 milliard $. Je vous résume ladite stratégie.

Concrètement, le gouvernement Legault ne rembourse que 500 millions $, et ce, par le biais d’un vrai rabais qu’Hydro accordera effectivement en 2020 sur les factures de ses clients.

Mais le reste des trop-perçus, soit plus de 1 milliard de dollars, il nous sera « remboursé » grâce à la valeur « future » d’un gel des tarifs en 2020 !

Quoi ? En effet, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, évalue l’impact de ce gel tarifaire de 2020 à un rabais de 195 millions $. Ce qui vaut, selon le ministre, à un rabais total de 1 milliard $ en cinq ans, multipliant ainsi par cinq les 195 millions $ (indexés) du gel de 2020 !

Ouf ! Comme le mentionnait mon collègue Charles Lecavalier, si on poursuit la logique mathématique du ministre Julien, le même gel des tarifs de 195 millions $ en 2020 vaudra plus de 2 milliards sur 10 ans, plus de 4 milliards $ sur 20 ans, etc.

BÉMOL IMPORTANT

Si le ministre Julien tient mordicus à cette logique mathématique de la « multiplication du rabais », il faudrait qu’il fasse le même savant calcul en tenant compte cette fois de l’impact du montant de 1,5 milliard $ de trop-perçus sur les tarifs d’Hydro. Eh oui ! chaque année qui a suivi les trop-perçus, on en a subi forcément le contrecoup financier... puisque les tarifs ont régulièrement grimpé.

Quoi qu’il en soit, si François Legault avait été logique avec lui-même, il aurait remboursé, rubis sur l’ongle, le montant de 1,5 milliard de dollars de trop-perçus qu’Hydro-Québec a récoltés dans le passé sur le dos de ses clients.

Après tout, le premier ministre avait lui-même qualifié ces trop-perçus de « vol » lorsqu’il était dans l’opposition.