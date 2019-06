La réconciliation

La preuve que je suis une bonne personne est que je viens de me réconcilier avec Costco. On s’était chicané, il y a une quinzaine d’années, et j’ai coupé ma carte devant tout le monde à la caisse. Mais, mardi, j’ai accompagné Denis qui avait besoin de bas et autres gugusses, et j’ai flanché. Au comptoir, Aimée, une Chinoise née au Vietnam qui a grandi à Brossard, m’a ramené en bonne et due forme. De la chain saw à la poudre pour bébé, de la fesse de bœuf au trampoline, des bobettes aux congélateurs... tout est là, et c’est précisément dans ces magasins qu’est née l’expression « quantité industrielle ».

Je me suis réconcilié d’abord parce que, depuis mon déménagement, Costco est à moins d’un kilomètre de ma cuisine, et aussi parce que je suis tanné de passer par des amis pour profiter d’aubaines qui sortent du jeu. Je sais, j’encourage des Américains, mais j’irai chez Métro et chez Monique aussi.

PARTONS DOUCEMENT

Exercice du jour un, savez-vous ce que j’ai fait ? Je n’ai rien acheté. Je me sentais davantage et préalablement dans une sorte d’observation du phénomène Costco et de ses apôtres aux paniers géants. Un buzz sur ses montagnes de papier de toilette, à côté d’un « container » de paires de jeans à 25 $, et un rabais incroyable sur les canots soufflés.

J’y retournerai la semaine prochaine, c’était trop d’émotions dans la même journée. J’irai me chercher un beau gros jambon enrobé d’un congélateur.

JEUDIAGE

Suggestion de garde partagée des Rays de Tampa. Le vendredi, vous amenez les joueurs au McDo sur Pie IX et vous les reprenez le dimanche soir.

« Carbo au Temple de la Renommée. Il me suit encore celui-là... » (Peter Stastny)

Est-ce qu’ils chantaient sur les bateaux, César et ses Marins ?

On ne sait pas si c’est monsieur Bourgie qui a eu une mauvaise influence, mais il me semble que personne ne s’appelle Urgel.

Les pétrolières nous ont au moins appris que les requins peuvent nager dans l’essence.

À DEMAIN

C’est tout ce que je sais pour l’instant.