L’action de Transat chute de 7 % à la Bourse

Alors que le voyagiste Transat annonce avoir conclu un accord de vente avec Air Canada, son titre chute de 7 % jeudi à la Bourse de Toronto.

L’action de Transat s’échangeait à 13,22 $ (en baisse de 97 cents) peu après l’ouverture des marchés, en baisse de près de 7 %.

Mercredi, le titre de Transat avait terminé la séance à 14,19 $ alors que les investisseurs anticipaient une contre-offre de la part d’Air Canada. Ce qui ne sera pas le cas.

Transat a annoncé jeudi qu’elle acceptait l’offre d’achat d’Air Canada à 13 $ l’action pour un montant de près de 520 millions $.

Le Groupe Mach de Montréal proposait pourtant d’allonger 14 $ pour chaque action de Transat pour environ 527,6 millions $.

En offrant 40 millions $ de plus pour Transat, le Groupe Mach disait vouloir racheter le voyagiste pour l’évincer éventuellement du marché boursier afin de poursuivre son plan stratégique basé sur une diversification vers le secteur hôtelier.

Le c.a. recommande l’offre d’Air Canada

Le conseil d'administration de Transat approuve l'arrangement à l'unanimité avec Air Canada et en recommande l'approbation par les actionnaires.

«Air Canada et Transat A.T. ont conclu une convention d'arrangement définitive prévoyant l'acquisition par Air Canada de toutes les actions émises et en circulation de Transat ainsi que le regroupement des deux sociétés», a fait savoir Air Canada par voie de communiqué.

En vertu de la convention d'arrangement exécutoire approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Transat, Air Canada fera l'acquisition de toutes les actions en circulation de Transat, au prix de 13 $ l'action.

Air Canada a l'intention de préserver les marques Transat et Air Transat ainsi que le siège social de Transat et les fonctions clés de celui-ci à Montréal.