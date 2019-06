Le Québec, triste champion en abandon d’animaux

Depuis plusieurs années, le Québec détient le triste record des abandons d’animaux en Amérique du Nord et la saison des déménagements est une période particulièrement critique pour les animaux de compagnie.

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) affirme qu’elle recueille trois fois plus d’animaux domestiques à ce moment de l’année. Le nombre d'animaux recuillis passant de 600 à 1600 par mois entre juin et août. On en parle avec Élise Desaulniers, directrice générale SPCA Montréal.