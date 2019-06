L'entraîneur Éric Bédard relevé de ses fonctions

L’entraîneur-chef de l’équipe canadienne masculine de patinage de vitesse en courte piste, Éric Bédard, a été congédié.



Patinage de vitesse Canada (PVC) a confirmé jeudi au Journal l’information diffusée d’abord par TVA Sports. Bédard a été remercié après une seule année à ce poste. Il avait été embauché le 1er août 2018 après le départ de Derrick Campbell qui avait occupé cette fonction durant trois cycles olympiques à partir de 2006.



Le départ de Bédard coïncide avec l’annonce récente par PVC de la création d’un nouvel emploi, celui d’entraîneur-chef de l’équipe nationale courte piste, programmes masculin et féminin confondus. Selon le poste détaillé par la fédération nationale, lors de son annonce du 20 juin, la personne choisie verra notamment au développement à long terme de l’équipe nationale.



«Quand on aura trouvé ce candidat, on va établir le plan pour les prochaines années», a brièvement commenté la porte-parole de PVC, Nicole Espanent, après avoir indiqué que le successeur de Bédard à la tête de l’équipe masculine n’était pas encore identifié.



L’équipe canadienne a perdu son principal meneur, à la fin de la saison, lorsque le champion olympique Samuel Girard a annoncé qu’il prenait sa retraite.