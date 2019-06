Nouvelles limitations de vitesse des navires: découverte d’une cinquième carcasse de baleine noire

Au lendemain de l’annonce de nouvelles limitations de vitesse aux navires circulant dans l’ouest du golfe du Saint-Laurent afin de protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord, la carcasse d’un cinquième de ces imposants mammifères a été retrouvée jeudi sur les rives de l’île d’Anticosti.

Transports Canada et Pêches et Océans Canada ont annoncé mercredi que les navires de 20 mètres et plus devront naviguer à une vitesse maximale de 10 nœuds lorsqu’ils circulent dans l’ouest du Saint-Laurent par les couloirs au nord et au sud de l’île d’Anticosti.

Cette mesure, qui entre en vigueur immédiatement, élargit donc la zone où une telle limite de vitesse s’applique déjà depuis la fin avril, et ce, jusqu’au 15 novembre.

Ceux qui contreviennent à ces règles s’exposent à des amendes de 25 000 $. Aucune amende n’aurait été donnée depuis le début de la saison de la pêche, selon des représentants du gouvernement.

La zone d’interdiction de pêche au moyen d’engins annoncée au début de l’année est moins grande qu’en 2018.

Au moment de cette annonce antérieure, le ministre des Pêches, Jonathan Wilkinson, s’était montré encouragé par le fait qu’aucune carcasse de baleine noire n’avait été trouvée dans le golfe du Saint-Laurent l'an dernier.

Or, cette année, cinq morts ont déjà été constatées. En 2017, 12 cas avaient été répertoriés

Selon les nécropsies qui ont été effectuées jusqu’à présent sur certaines des carcasses récemment repérées, l’une d’entre elles avait une blessure aigüe causée par un objet pointu, possiblement la partie d’un navire.

La population mondiale de baleines de l’Atlantique Nord était estimée à 411 individus en novembre 2018.