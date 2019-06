Omnium senior des États-Unis: égalité en tête

Les Américains David Toms et Steve Stricker se partagent le premier rang de l'Omnium senior des États-Unis, un tournoi du Circuit des Champions de la PGA, après avoir retranché huit coups à la normale de 70 lors de la ronde initiale qui était disputée jeudi à Notre Dame, en Indiana.

Après un premier neuf en dents de scie, Toms a calé six oiselets dans la deuxième moitié du parcours. Il a enregistré un total de 10 oiselets et de deux bogueys.

Photo AFP

Stricker a également connu une excellente journée, lui qui a réussi sept oiselets et un aigle. Son seul faux pas, il l’a commis au sixième trou où il a enregistré un boguey.

Les Américains Kirk Triplett et Jerry Kelly sont à égalité au troisième rang et accusent deux coups de retard sur les meneurs. Les deux golfeurs ont cumulé sept oiselets et un boguey.

Vijay Singh, des Îles Fidji, Duffy Waldorf, des États-Unis, et Toru Suzuki, du Japon, suivent tout juste derrière, au cinquième rang, avec des pointages de 65 (-5).

Seul Canadien en lice, Stephen Ames a joué la normale de 70. Le golfeur de Vancouver a enregistré quatre oiselets, deux bogueys et un double boguey. Il est présentement 43e, à huit coups de la tête.