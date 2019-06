Préjugés tenaces

Peu importe l’époque, les joueurs de hockey de petit gabarit sont victimes de préjugés très tôt dans leur carrière. Ils se font dire par des entraîneurs, des recruteurs et même par des parents d’autres joueurs qu’ils sont trop fragiles pour jouer au hockey.

Ça se voit dans les rangs bantam et ça continue aux niveaux midget, junior et professionnel. Ça doit même commencer au niveau pee-wee quand on voit à quel point certains joueurs de cette catégorie peuvent être grands pour leur âge.

Aussi, des remarques pas trop gentilles à l’endroit de Cole Caufield ont été écrites sur les réseaux sociaux lorsque le Canadien en a fait son choix de première ronde, vendredi dernier.

Et, ce faisant, ces gens ont agi de la même façon que les personnes du milieu du hockey qui disaient que Martin St-Louis n’avait pas la moindre chance d’atteindre la Ligue nationale.

Faudrait se brancher !

Je mentionne le nom de Saint-Louis parce que dans son jeune temps, les équipes de la Ligue nationale repêchaient des joueurs de gros format.

Pas grave s’ils ne patinaient pas rapidement. Tant qu’ils pratiquaient le style de jeu éteignoir qui sévissait dans le temps, ils avaient du travail.

La mode était au bœuf de l’Ouest.

Aujourd’hui, le jeu permet aux petits joueurs de s’exprimer, mais on les diminue encore quand ils sont repêchés.

Il faudrait se brancher !

Patrick Kane, Johnny Gaudreau, Brayden Point, Torey Krug, Brad Marchand, Tyler Johnson, Cam Atkinson, Mats Zucarello et Jonathan Marchessault font partie du groupe des joueurs les moins costauds de la Ligue nationale.

Ils se tirent pourtant tous très bien d’affaire.

Robitaille impressionné

Caufield est encore moins grand qu’eux, du haut de ses 5 pi 7 po. Mais on pourrait attendre qu’il ait au moins disputé une, deux ou trois saisons dans la LNH avant de porter un jugement. Ce qui pourrait ne pas se produire avant deux ou trois ans.

Une nouvelle étape l’attend à l’automne. Il lui faudra faire ses preuves dans la NCAA. S’il connaît du succès avec les Badgers de l’Université du Wisconsin, il aura fait un pas de plus vers la LNH.

Luc Robitaille, que j’ai rencontré à la réunion du comité de sélection du Panthéon du hockey, en pense le plus grand bien. Il a été impressionné par la personnalité de Caufield lorsqu’il l’a rencontré avec ses collègues des Kings de Los Angeles en prévision du repêchage.

« Il n’est pas arrogant, mais il a un petit quelque chose dans son air qui dit : “Je vais vous montrer que je peux jouer dans la Ligue nationale.” Je pense que le Canadien a mis la main sur un joueur prometteur. »

En attendant, donnons-lui la chance de montrer son savoir-faire.