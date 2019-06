Retour explosif de Loco Locass

« C’est comme dans le bon vieux temps », a été forcé de constater le rappeur Chafiik, après que Loco Locass eut largué seulement trois chansons jeudi, à l’intérieur de la petite église de Tadoussac. La foule, poing dans les airs, était survoltée par cette rare prestation scénique du groupe qui, disons-le, fut explosive.

Quasi absent des scènes québécoises depuis quelques années, Loco Locass donnait déjà le troisième et dernier spectacle de sa « tournée mondiale » 2019, jeudi, et c’est le 36e Festival de la chanson de Tadoussac qui en bénéficiait. Le petit village s’est mis en mode spectacles pour les trois prochains jours, et son coup d’envoi aurait difficilement pu être donné de meilleure façon.

« Je pensais qu’on était “has been”, croyait faussement Sébastien Ricard, alias Batlam.

Mais qu’il se rassure. Même si la nouvelle génération hip-hop connaît son heure de gloire, les Loco Locass, qui célèbrent 20 ans de carrière, n’ont pas trop à s’en faire : ils ont prouvé jeudi que leur rap est loin d’être dépassé et qu’ils savent encore dynamiter sauvagement une salle de spectacle.

Vieux hits

Photo courtoisie Jay Kearney

Biz, Batlam et Chafiik, qui se sont entassés sur la petite scène avec quatre musiciens, ont lancé la soirée avec Résistance, tiré de leur album Amour oral paru en 2004.

Sans nouveau matériel depuis 2016, Loco Locass a ressassé le meilleur de ses quatre albums pour le bonheur des festivaliers. « Simonac qu’on est contents d’être là », a laissé tomber Biz.

Comme des lions en cage qu’on libérait sur scène, le groupe phare de hip-hop québécois a mitraillé des pièces comme La bataille des murailles, Bonzaïon, que Biz a offert comme une célébration de la légalisation du cannabis, M’accrocher, la plus récente signée par le groupe, Le Clan, et Super Mario, même si l’ADQ n’existe plus.

A cappella, Batlam a offert la toute première chanson du groupe, Priapée, la p’tite vite, juste avant Du joufflu et l’Hymne à Québec.

Messages politiques

Sans que l’intensité baisse d’un cran – tout comme la température à l’intérieur de l’église qui sert de salle de spectacles pour les trois prochains jours, Loco Locass a aussi multiplié les messages politiques, notamment à l’endroit de la loi 21 et de la présence du crucifix à l’Assemblée nationale.

« Je veux et j’exige qu’on retire le crucifix de l’Assemblée nationale », a martelé Batlam devant une foule approbative.

Au rappel, Loco Locass n’a peut-être pas offert Le but, mais ils ont décidé de jouer Libérez-nous des libéraux. « On se demandait si on allait la faire, puisque techniquement on en est débarrassé, mais c’est quand même une “calisse” de bonne toune », a justifié Biz.

On attend déjà leur prochain spectacle.

Zachary Richard et Ariane Moffatt se produiront vendredi soir au Festival de la chanson de Tadoussac.