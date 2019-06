SPÉCIAL BACHELORETTE : Ce qui se passe au Québec, reste au Québec !

L’été est la saison des enterrements de vie de jeunes filles et c’est bel et bien commencé! Si vous n’avez pas le budget pour vous envoler à Las Vegas pour faire la fête, ce n’est pas grave, car Montréal et la ville de Québec regorgent d’activités originales, tout aussi festives! Dépendant du style de bachelorette que désire la future mariée, je vous ai préparé trois types de sorties pour une dernière virée de célibataire entre filles, des plus inoubliables.

Bachelorette citadine : Maison St-Paul et le forfait bachelorette

Photo courtoisie

Le bar à sabrage la Maison Saint-Paul, anciennement appelé La Champagnerie, a concocté sur mesure un menu pour les bachelorettes. D’abord, on vous présente plusieurs forfaits de bouffe et bulles, dont le Make it Pop (à 50 $ par personne) avec bouteille Magnum de bulle sélectionné par la sommelière, plateau de charcuteries en entrée, des plats principaux composés de pâtes, de poissons, de fruits de mer et d’une salade et pour terminer le repas, un délicieux dessert. Plusieurs services sont également mis à votre disposition, question de faciliter la vie des organisatrices, comme des jeux de bachelorette, une initiation au sabrage, photos dans le booth Maison St-Paul et des bouteilles et des verres décorées à garder en souvenir! Impossible de vous tromper en choisissant ce lieu emblématique du Vieux-Montréal propice à la fête! (343 rue Saint-Paul Est, Montréal)

Bachelorette champêtre : un pique-nique dans un vignoble

Photo courtoisie

Vin et pique-nique : c’est l’idée la plus originale qui soit! C’est donc à la Bullerie, au vignoble du Saint-Joseph-du-Lac, qu’on vous propose la formule pique-nique entre filles. C’est sur leur emplacement enchanteur de 38 hectares, que la future mariée pourra déguster les produits fins du terroir tels que des tartares, des fromages locaux, des pains baguettes, du miel, des terrines et bien d’autres gourmandises, accompagnés évidemment d’une bonne bouteille de bulles. D’ailleurs, cet été, le site a fait peau neuve en réaménageant ses espaces et en offrant plusieurs nouveautés, tels que les brunchs estivaux, la nouvelle boutique et même un appartement de 1200 pieds carrés juché en plein cœur du vignoble pouvant loger jusqu’à six personnes. La Bullerie est d’ailleurs reconnu pour sa production de la bouteille Scarlette, le seul vin rouge pétillant de ce genre au Québec et son unique Elsa, un vin de glace également rouge. De plus, les propriétaires, soucieux de l’environnement, changent le cap pour une production de vins cent pour cent naturel. C’est l’endroit parfait pour bien picoler, bien manger et surtout s’amuser! (2007 Chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac)

Bachelorette princesse : Une nuitée dans un château

Photo courtoisie

Vive les roadtrips entre amies et rendez-vous à trois heures de Montréal, dans le Vieux-Québec! En effet, l’emblématique hôtel Le Château Frontenac a récemment rénové ses huit plus grandes suites à la thématique « princesse », car au fil des années, plusieurs personnages de la royauté ont été de passage, comme la Reine Elizabeth et la Princesse Grace de Monaco. Les dames de la Cour sont donc invitées à un party pyjama royale dans l’une des suites avec deux chambres et un divan-lit. De plus, qui dit princesse, dit aussi l’heure du thé, avec musique, champagne, plateau de mignardises et décor inspiré d’Alice au pays des merveilles. Si vous désirez rester à Montréal, vous pouvez également recevoir le même traitement royal, à l’hôtel sœur Fairmont Le Reine Elizabeth Montréal, au spa pour un après-midi chic, en réservant au Moment Spa, qui permet d’accueillir en même temps cinq invitées dans sa lumineuse salle de manucure-pédicure. (Moment Spa - 900 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal et Le Château Frontenac - 1 Rue des Carrières, Québec)