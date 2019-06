Transat A.T. vendue à Air Canada pour 520 M$

Transat A.T. accepte l’offre d’achat d’Air Canada à 13$ l’action pour un montant de près de 520 millions de dollars.

Le Conseil d'administration de Transat approuve l'arrangement à l'unanimité et en recommande l'approbation par les actionnaires.

«Air Canada et Transat A.T. inc. ont conclu une convention d'arrangement définitive prévoyant l'acquisition par Air Canada de toutes les actions émises et en circulation de Transat ainsi que le regroupement des deux sociétés», informe le communiqué émis par Air Canada.

En vertu de la convention d'arrangement exécutoire approuvée à l'unanimité par le Conseil d'administration de Transat, Air Canada fera l'acquisition de toutes les actions en circulation de Transat, au prix de 13 $ l'action.

Air Canada a l'intention de préserver les marques Transat et Air Transat ainsi que le siège social de Transat et les fonctions clés de celui-ci à Montréal, poursuit le communiqué.

Les deux sociétés ont fait preuve d'excellence, comme en témoignent les prix Skytrax de 2019. Les La valeur totale de la transaction réglée entièrement en espèces représente environ 520 millions de dollars.