Triathlon Mondial Groupe Copley de Montréal: Alexis Lepage en confiance

En cette année préolympique, l’étape montréalaise de la Série mondiale de triathlon, qui aura lieu samedi au Vieux-Port, est un incontournable pour les spécialistes de la discipline. Le Québécois Alexis Lepage tentera lui aussi de profiter du prestigieux événement pour se rapprocher des Jeux de Tokyo.

À l’instar des autres triathlètes du circuit, Lepage tente d’engranger les points pour assurer sa qualification pour les Jeux de 2020. Quelques semaines après avoir gagné sa première médaille en Coupe du monde, celle de bronze à Chengdu, en Chine, il espère poursuivre sur sa lancée cette fin de semaine, à Montréal.

«Mon podium à Chengdu m’a donné confiance. Ça me permet d’attaquer les courses avec un peu moins de pression et de mieux gérer mon effort. Je sais que je suis capable de bien performer», a expliqué le Montréalais de 25 ans qui, en quelques semaines, a gagné une cinquantaine de places au classement mondial où il est présentement 83e.

Si la route vers Tokyo est encore longue et incertaine pour Lepage, il n’en demeure pas moins heureux de sa progression. Il est d’ailleurs confiant de pouvoir réaliser samedi sa meilleure performance en carrière à Montréal. L’an dernier, il avait été victime d’une crevaison et avait fini 37e. L’année précédente, il avait conclu au 29e rang.

«C’est un parcours qui est assez difficile. Cette année, il y a quand même une bonne côte qui va faire mal. Ça va piquer les jambes assez solide», a expliqué Lepage en évoquant la côte Beaver Hall, que les athlètes élites grimperont à cinq reprises au cours de l’épreuve de format sprint.

Objectif podium

Sa compatriote Joanna Brown est aussi fébrile de renouer avec la compétition montréalaise où elle a terminé quatrième ces deux dernières années. Cette fois-ci, elle compte bien finir sa course sur le podium.

«Pour moi, ça fait une grande différence d’être près de la maison, a dit l’athlète originaire d’Ottawa. Les deux dernières années, j’avais toute ma famille ici pour m’encourager.»

«C’est un très beau parcours, a poursuivi l’Ontarienne de 26 ans. La portion à vélo est très technique, avec des virages et des pentes, ce qui la rend très dynamique. Il faut être fort en cyclisme pour bien faire sur ce parcours, ce qui joue à mon avantage. C’est un bon parcours pour moi, j’aime l’atmosphère et j’adore être ici.»

Brown a réussi un premier podium en carrière en Série mondiale plus tôt cette saison, en terminant deuxième aux Bermudes. Présentement neuvième au classement mondial, elle est en excellente position pour obtenir l’un des laissez-passer olympique disponible au sein de l’équipe canadienne.

Néanmoins, Brown sent aussi qu’il lui reste beaucoup de travail à faire d’ici les Jeux de 2020.

«Je ne suis pas encore à mon meilleur, mais je veux l’être l’année prochaine, à Tokyo. Je n’ai pas été très constante dans mes résultats. Jusqu’à présent, j’ai eu des hauts et des bas. Je suis plus forte que je ne l’ai jamais été, mais je n’ai pas encore été capable de le prouver en course. Je cherche toujours à trouver cette constance.»

Une épreuve de la Série mondiale de paratriathlon sera présentée vendredi, en matinée, au Parc Jean-Drapeau. Le volet amateur du Triathlon Mondial Groupe Copley de Montréal aura lieu en après-midi au Vieux-Port.