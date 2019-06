«20 et hommages»: de drôles d'hommages qui manquent d’audace

Le concept de la soirée «20 et hommages» du Grand Montréal Comique était prometteur: des humoristes défilaient au micro pour rendre un court hommage à une personne ou un objet de leur choix, dans un ton absurde. Le tout, avec les inénarrables Denis Drolet comme hôtes.

Le bien-cuit repensé avait lieu à L'Olympia vendredi soir, et fut finalement moins décalé qu’espéré. On nous annonçait des coups de chapeau à Monsieur Net, aux cheveux de Jean-Philippe Wauthier ou aux hot-dogs du Stade olympique, mais on a plutôt eu droit à des numéros de «stand-up» articulés autour de thèmes relativement convenus, comme le sexe après l’accouchement, les «baises de marde», les chiens qui défèquent et les «unicycles» (monocycles).

Sympathique sans être particulièrement original, le résultat ressemblait à n’importe quel autre gala d’humour, avec ses monologues inspirés de tranches de vie diverses.

Dommage, car l’idée de base regorgeait de potentiel, mais les amateurs de deuxième degré n’ont sûrement pas dû être rassasiés. Sans compter qu’on n’a que très peu vu Les Denis Drolet pendant le spectacle, eux qui se sont contentés de livrer un segment d’ouverture correct avant de s’éclipser pour de bon.

AC/DC et magiciens

«20 et hommages» sonnait comme «vins et fromages». C’est avec une référence à ce type de réunion que Sébastien Dubé et Vincent Léonard ont lancé leur «cérémonie de gratitude», qu’ils ont entamée avec quelques imitations peu ressemblantes de Peter MacLeod, de Claudine Mercier et de Marjo.

Yannick De Martino a semblé avoir du mal à se faire comprendre avec ses jeux de mots et son dictionnaire inventé («Un "itinéant", c’est un itinérant qu’on ne comprend pas ce qu’il dit»; «un "fiascoco", c’est quand tu tournes un œuf et que le jaune pète»).

Simon Delisle – qui doit travailler sa prononciation sur scène – a raconté admirer les gens qui fréquentent le gym, et Réal Béland s’est attaqué non pas aux cheveux de Jean-Philippe Wauthier, mais à son rire et à son air suffisant. «Même son nom n’a pas l’air vrai», a-t-il jugé.

Guillaume Wagner et Cathy Gauthier, chacun à sa façon, ont exprimé leur admiration aux femmes qui supportent la douleur de l’accouchement.

Il a fallu attendre le passage de Stéphane Poirier pour se délecter d’un sujet un tantinet étonnant, le groupe Noir Silence et sa chanson On jase de toi. Le comique a adapté au goût de 2019 le texte du ver d’oreille de 1996; le couplet de la petite Julie, la dévergondée est devenu une longue énumération de prénoms féminins, qui a bien fait s’esclaffer le public.

Ben et Jarrod ont apporté un vent de fraîcheur dans la salle, d’abord en s’obstinant à savoir s’ils devaient encenser AC/DC ou les magiciens, puis en élaborant un tour de leur cru avec une spectatrice. Les engueulades criardes du duo ont véritablement déridé l’assistance.

Daniel Grenier a utilisé le prétexte d’une déclaration d’amour à sa guitare pour déclamer ses habituelles chansons burlesques, qui portaient notamment sur son dentiste, sur Manon Massé et sur sa balayeuse. Peu de rapport avec un véritable hommage à son instrument, mais ses ritournelles bizarroïdes avaient au moins le mérite d’être drôles.

Autres propositions intéressantes, la présence de Julien Tremblay, qui s’est gentiment moqué d’un Joe Dassin soi-disant ressuscité, et Yves P. Pelletier, dans son personnage de Capharnaüm, qui a chanté les louanges de Jésus.

La deuxième édition du festival Grand Montréal Comique se déroule jusqu’au 7 juillet.