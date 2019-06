JACOB LEMIRE, Alice



À Montréal, le samedi 1er juin 2019, est décédée à l'âge de, Mme Alice Jacob Lemire, pré décédée par son mari M. Robert Lemire (2002).Elle laisse dans le deuil sa fille Francine (Jamie Graham), sa nièce Céline Lemire, sa soeur Denise (Claude Vanasse), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, et d'autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Berthiaume du Tremblay pour la qualité des soins au cours des deux dernières années. La famille accueillera parents et ami(e)s au Salon funéraire:le samedi 20 juillet de 12h à 13h, suivi d'une cérémonie spirituelle de 13h à 13h30.Au lieu de fleurs, considérer un don à la Fondation pour l'avancement de la médecine de famille (FAFM)ou à la Fondation Berthiaume du Tremblay (Foundation Berthiaume du Tremblay).