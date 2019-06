À l’aube de la cinquantaine

À quelques semaines de sa nouvelle tournée mondiale, Lara Fabian commence à se sentir nerveuse à l’idée de monter sur scène dans 50 villes différentes pour souligner ses 50 ans.

« Je commence à New York, puis Chicago, Los Angeles... Je n’ai l’air de rien en ce moment, mais je me connais. Quelques jours avant, je vais commencer à me sentir fébrile. On ne s’habitue jamais à ce que ça représente d’être debout sur une scène pour les gens. J’ai toujours une grande fébrilité et une grande peur », confie-t-elle, en marge du concert-bénéfice Le soleil emmène au soleil, jeudi.

Celle qui soufflera officiellement 50 bougies en janvier prochain espère pouvoir chanter encore longtemps... peut-être même pour un autre demi-siècle.

« Je souhaite aussi la santé, être proche de ma famille, pouvoir continuer à créer de la musique et avoir les moyens de le faire », déclare-t-elle.