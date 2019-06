ABI: le rejet de l'offre patronale recommandé?

BÉCANCOUR | Le syndicat qui représente les travailleurs de l’Aluminerie de Bécancour (ABI) devrait recommander à ses membres le rejet de la dernière offre finale et globale de l’employeur, a appris TVA Nouvelles de sources concordantes.

Les 1030 syndiqués d’ABI vont se réunir le 2 juillet pour étudier l’offre finale et globale de l’employeur visant à mettre fin au lock-out qu’il a décrété le 11 janvier 2018, il y a maintenant 18 mois.

Des travailleurs ont contacté le bureau du député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, pour l’informer qu’on allait leur suggérer de refuser l’offre de la compagnie. Le professeur en relations de travail de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) Jean-Claude Bernatchez a lui aussi obtenu les mêmes échos de la part des employés de l’aluminerie.

Même si la compagnie a indiqué mercredi qu’elle n’hésitera pas à fermer les cuves qui sont toujours en activité grâce au personnel-cadre, le syndicat des Métallos ne semble pas prêt à en venir à une entente.

Offre inférieure

Aux yeux du syndicat, l’offre serait inférieure à celle déposée à la fin de 2017 et qui avait ouvert la porte au déclenchement du lock-out.

Le syndicat ne semble pas aimer non plus que l’employeur ait déposé une offre globale, qui n’a donc pas fait l'objet de négociations avec les travailleurs.

Pour le député de Nicolet-Bécancour, ce dernier accroc relève du «dogmatisme syndical».

«Que le syndicat refuse l’offre parce qu’elle n’est pas bonne, je peux comprendre. Mais de la refuser parce qu’elle n’a pas été négociée, après 18 mois de conflit, avec toutes les conséquences que ça a sur la vie des travailleurs et l’économie de la région, [...] c’est incompréhensible pour moi», a-t-il déclaré.

Le ministre du Travail Jean Boulet a pour sa part indiqué qu’il «respecterait» la décision des travailleurs, peu importe sa nature.

L’offre finale et globale comporte des points ayant trait au respect de l'ancienneté, à la limite accrue à la sous-traitance et ne propose aucune mise à pied. Aussi, 8 millions $ seront ajoutés à la caisse de retraite et 8000 heures seront offertes en libération syndicale, selon ce qu’a annoncé la compagnie mercredi.

Le syndicat n’a pas voulu commenter ces informations. Le président de la section locale, Clément Masse, doit se présenter devant les médias à la fin de l’assemblée de mardi prochain, qui se déroulera à huit clos.