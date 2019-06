Imaginez un gars qui court tout nu dans un centre commercial tenant une banane dans une main et une bière dans l’autre.

Non, ce n’est pas arrivé dans ma nouvelle La Prairie, mais bien dans le nord de l’Allemagne où sévit une extraordinaire canicule.

Du jamais-vu, disent les vieux à la recherche du ventilateur ou de la clim.

Le nuvite en folie a fait courir tout le personnel d’une grande épicerie de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en se présentant avec pas de linge.

Il n’est pas le seul de son pays à capoter à la transpiration du cerveau puisque la police de l’État du Brandebourg (pas loin de Berlin) a intercepté un grassouillet aux guidons de son scooter ne portant que ses sandales et son casque.

On l’a approché doucement, lui demandant si tout était correct, et il a simplement répondu qu’il faisait très chaud. On ne l’a pas contredit.

À PLAT VENTRE

Adam (appelons-le comme ça) n’a pas eu de ticket.

On lui a simplement demandé d’enfiler son pantalon ou, au moins, des bobettes.

La police a expliqué qu’il n’était pas formellement interdit de rouler les fesses à l’air, mais que cela pouvait distraire d’autres conducteurs et entraîner des accidents.

Sur son compte Twitter, la police explique aussi qu’une chute à moto sans aucune protection sur la peau peut entraîner des blessures douloureuses, surtout si on tombe à plat ventre, et ce, même à trottinette.

Paraît que nous n’aurons pas de canicule québécoise cet été.

GRENAILLES

Du pot mangeable bientôt en magasin, dans la section du surgelé à décongeler pour se geler.

Si vous allez chez un médium, que vous frappez et qu’il dit « Qui est là ? », partez, il n’est pas bon.

Nouveau contrat de transport. Bombardier salive. À qui va-t-on le donner ?

Réjean Paquette : « J’ai beaucoup appris des erreurs que les gens ont faites en écoutant mes conseils. »

Les ciseaux à bois. Les chiens aussi.

À DEMAIN

Ce soir dans l’arène... Go, Marie-Ève, go !