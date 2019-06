Carbo et le sens du devoir

Il y a plusieurs années, à l’époque de la rivalité entre les Nordiques et le Canadien, le plus grand défi de Guy Carbonneau, c’était d’affronter Peter Stastny, membre illustre du cercle des cinq meilleurs joueurs des années 1980.

Je me rappelle une conversation avec Charles Thiffault. Le CH et les Nordiques s’affrontaient en séries éliminatoires et j’étais affecté à la couverture de la série à titre d’analyste à La Soirée du hockey.

Focus sur Carbo

Un soir, j’avais demandé qu’on utilise une caméra pour épier le travail de Carbonneau.

Son défi : Stastny. Il fallait limiter les dégâts. Le neutraliser complètement, c’était pratiquement mission impossible.

Le lendemain, je croise Thiffault qui avait vu les séquences illustrant les efforts déployés par Carbonneau qui avait connu un match dépassant les attentes. « Ça va nous aider à trouver une nouvelle stratégie. »

Mais, pendant toute la série, Carbonneau, sans s’accrocher à la culotte de Statsny, parvint à limiter l’espace de manœuvre de l’habile joueur de centre.

Et, en plus, il travailla en infériorité numérique, se laissant choir sur la surface de jeu pour bloquer des tirs, comme lui seul connaissait la technique. Il était un spécialiste dans le cercle des mises en jeu.

Longue attente

Son intronisation au Temple de la renommée était attendue depuis quelques années. Pendant toutes les années de sa carrière, il a démontré pourquoi le trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif, est l’un des plus valorisants.