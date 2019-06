La construction du pont Samuel-De Champlain est le premier contrat à vie de Catherine Désautels, une jeune peintre de 22 ans.

Cet immense chantier représente pour elle une véritable renaissance.Le 4 mai 2015, son ami d’enfance Rémy Nolet est mort en lui sauvant la vie. Les deux se trouvaient à bord d’un canot sur le bassin de Chambly lorsqu’une violente tempête s’est levée, les faisant chavirer.

«Il m’a donné la veste de sauvetage, a-t-elle. Il m’a dit : "Catherine, mets-la". Je l’ai mise», a-t-elle raconté vendredi matin à TVA Nouvelles.ca lors de l’inauguration de l’imposante structure reliant Montréal à la Rive-Sud.

Alors que la jeune femme a pu être secourue, le corps de son ami a malheureusement été repêché après plusieurs jours d’éprouvantes recherches.

Quatre ans plus tard, c’est grâce au père de Rémy Nolet que Catherine Désautels peut se vanter d’avoir travaillé sur l’un des plus grands chantiers en infrastructure en Amérique du Nord. En plus de lui avoir appris le métier, Bobby Nolet lui a permis d’obtenir cet important contrat.

«Il m’a dit: "Viens travailler au pont Champlain", a-t-elle relaté. J’étais un peu stressée, parce que c’est un gros chantier. Finalement, après un an, j’adore mon métier. C’est comme s’il m’avait sauvé la vie une deuxième fois.»

Catherine a encore beaucoup de travail à accomplir sur le pont. Elle compte bien poursuivre sa carrière en gardant toujours une place dans ses pensées pour Rémy et une reconnaissance sans limites pour son père Bobby.

«Grâce à lui, je suis droite. Je veux réussir. Je me suis prouvée ici, j’ai eu la chance de me prouver et c’est génial.»