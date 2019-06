Cinq vins pour attaquer l’été en beauté!

Avec l’été qui débute et le mercure enfin à la hausse, il est tout naturel de boire des vins plus légers, notamment du blanc.

Carrelot des Amants blanc 2016, Vignerons de Brulhois, Côtes de Gascogne Photo courtoisie, SAQ

★★ | $

Cette coopérative du sud-ouest de la France propose cette cuvée Carrelot des Amants en rouge, rosé et blanc. Cette dernière est de loin celle que j’ai préférée. Un assemblage dominé par le sauvignon qui apporte de la vivacité et de la fraîcheur, le tout étant complété par le gros manseng qui apporte l’amplitude en bouche. C’est simple et fort agréable.

13 % France | Vin blanc | 10,45 $ | 2,2 g/l

Code SAQ : 11675871

Blés Crianza 2016, Aranleon, Valencia Photo courtoisie, SAQ

★★ | $½

Retour sur les tablettes de ce très bon rouge de la région de Valence qui passe sous la barre des 15 $. Un assemblage de tempranillo, ­cabernet-sauvignon et de monastrell, le nom du mourvèdre en espagnol. Un vin rempli de soleil aux odeurs de cerise noire, de fumée et de menthol. C’est plutôt rond, avec des tanins souples tout en étant doté d’une assez bonne fraîcheur et d’une finale agréable. C’est digeste, charmeur et ça peut aller avec à peu près tout à table. Production bio.

13,5 % Espagne | Vin rouge | 14,55 $ | 2,8 g/l

Code SAQ : 10856427

Biologik, Terre Cevico, Terre Siciliane Photo courtoisie, SAQ

★★ | $½

Un rouge non millésimé élaboré sur une base de nero d’avola et complété par le carricante et le frappato, des cépages typiques de la Sicile. C’est ample, au fruité expressif et affichant une acidité basse. Le tout paraît sec malgré les quelques grammes de sucre. Un vin simple, vendu à bon prix qu’on servira assez frais avec les burgers sur le BBQ. Production bio.

13,5 % Italie | Vin rouge | 15,60 $ | 4,5 g/l

Code SAQ : 13950996

Bourgogne Aligoté 2017, Domaine Goisot Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $$½

Un domaine que j’affectionne ­beaucoup, tant pour la qualité des vins que pour sa régularité. Sans parler des prix qui restent relativement doux. Situé entre Saint-Bris et Irancy, il profite, comme son voisin de Chablis, de sols riches en calcaire. Cette cuvée de bourgogne aligoté montre un vin à la fois pur, précis et doté d’une belle générosité. On est surtout impressionné par la densité de la matière, laquelle demeure dans un registre délicat. L’équilibre au plus-que-parfait ! Production bio.

12,5 % France | Vin blanc | 24,50 $ | 2,6 g/l

Code SAQ : 10520835