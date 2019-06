De la pluie et du soleil pour le long week-end

MONTRÉAL – Les nuages et les averses rythmeront l’essentiel de la longue fin de semaine sur l’ensemble de la province.

Les Québécois pourront profiter d’un beau début de journée, vendredi, avec du soleil sur la plupart des secteurs. Le ciel s’ennuagera peu à peu au cours de l’après-midi et des averses sont possibles au cours de la soirée, notamment sur l’est du Québec.

À Montréal, la journée de vendredi démarrera sous le soleil, puis les nuages voileront le ciel en après-midi et les averses devraient débuter en fin de soirée. Le mercure affichera un maximum de 29 ° C et l’indice Humidex sera de 34. À Québec, le ciel sera généralement ensoleillé tout au long de la journée et la pluie ne devrait débuter qu’au cours de la nuit. Il fera 26 ° C avec un indice Humidex de 31.

Samedi, le ciel sera nuageux partout au Québec et des averses sont prévues notamment au sud et au centre. Il fera également plus frais et les températures seront moins élevées que la veille.

À Montréal, la journée sera nuageuse avec 70 % de probabilité d’averses et il fera maximum 27 ° C .

À Québec, de la pluie intermittente est prévue, samedi, et le mercure affichera un maximum de 21 ° C .

Dimanche, les averses persisteront dans certains secteurs. À Montréal, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d’averses et un maximum de 24 ° C . À Québec, la pluie sera encore au programme, un dégagement est prévu au cours de la nuit. En après-midi, le mercure affichera 21 ° C .

Pour la fête du Canada et la journée des déménagements pour de nombreux Québécois, la journée de lundi devrait se dérouler sous le soleil avec des températures dans les normales de saison.