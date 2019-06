Décès du cofondateur du leader des biocarburants Enerkem

MONTRÉAL – La compagnie montréalaise Enerkem, spécialisée dans la production de biocarburants, a annoncé vendredi le décès de Vincent Chornet, cofondateur de la firme et président de son conseil d'administration.

Vincent Chornet est décédé mercredi des suites d'une longue maladie, à l'âge de 45 ans.

«Son esprit d'entreprise a permis qu'Enerkem devienne un chef de file des biocarburants et produits chimiques verts, avec une équipe qui compte aujourd'hui plus de 200 employés», a fait savoir l’entreprise par voie de communiqué.

Enerkem, dont le siège social est à Montréal, produit des biocarburants et des produits chimiques verts à partir de déchets.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal, Vincent Chornet a œuvré au sein de la Banque Laurentienne du Canada et a participé à la conception de plusieurs projets industriels et au démarrage de différentes compagnies dans les secteurs de la production d'énergie et des produits de la chimie fine.