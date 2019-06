Déménagement : 10 choses qui vont vous arriver en passant de la campagne à la ville

En collaboration avec

C’est le temps des déménagements! Si vous êtes étudiant, vous avez probablement déjà choisi l’appartement montréalais où vous passerez l’année scolaire.

Vous quittez votre patelin pour la grande ville cette année?

À part un forfait internet et un ordinateur portable, vous n’avez pas besoin de grand-chose pour passer une année scolaire inoubliable dans la métropole.

Et si vous cherchez toujours la perle rare, sachez qu’un fournisseur comme Fizz offre des forxaits internet et mobile flexibles et abordables, le tout sans contrat ni frais cachés. Ce nouveau joueur du milieu propose un service 100% numérique à petit prix.

En attendant la livraison de votre modem et de votre sofa, notez ces quelques prédictions sur les changements qu’aura le passage de la campagne à la ville sur votre quotidien!

1. Votre perception du silence va changer

La nuit, la campagne fait don d’un silence lourd et apaisant. En ville, c’est tout autre chose! Ça prend un moment avant de s’habituer au bruit des voitures, des camions de pompiers et des conversations des passants.

2. Votre «bulle» rétrécira

En l’espace de quelques mois, vous passerez de «mon voisin habite à un kilomètre d’ici» à «mon voisin et moi partageons un balcon et une passion pour les films japonais». La vie en communauté offre pourtant plusieurs avantages!

3. Vous délaisserez la voiture

Les clichés sont vrais : conduire à Montréal est parfois un vrai casse-tête. Entre les chantiers, les raccourcis et les rues à sens unique, il est facile de perdre la tête quand on est un novice de la métropole! Ajoutez à cela des vélos, des motos, des bus et pas mal de piétons...

Le truc pour éviter tout ça?

Devenez un vrai citadin et circulez en transport actif!

4. Vous devrez revoir votre budget

Il est vrai qu’en ville, la vie coûte un peu plus cher. Dès votre arrivée, il vous faudra revoir votre budget et trouver des alternatives économiques aux dépenses courantes comme les déplacements, les forfaits internet et mobile ou les sorties.

5. Vous deviendrez un ninja de l’épicerie

Plus besoin de prendre la voiture pour aller faire l’épicerie! La proximité des commerces vous permettra de passer chercher le savon à vaisselle manquant en revenant de l’école ou du travail (presque) sans faire de détour.

6. Vous deviendrez adepte des parcs

Maintenant que les seuls animaux que vous croisez sont des chiens, des écureuils et des pigeons, vous aurez probablement envie de vous retrouver en nature un jour où l’autre. Pour ce faire, essayez le parc Jarry et les espaces publics montréalais, qui sont l’endroit idéal pour se ressourcer. La plupart de ces merveilleux endroits offrent le Wi-Fi gratuitement - Aire Commune, par exemple, bénéficie d'un service internet propulsé par Fizz.

7. Se stationner deviendra un projet de vie

Il vous faudra quelque temps pour maîtriser les codes du parking citadin : nettoyages de rues, vignettes et plages horaires complexes d’interdictions de stationner s’ajouteront à la myriade de parcomètres qui ornent les rues.

L’avantage?

Après une ou deux saisons, le parking parallèle n’aura plus de secrets pour vous et vous pourrez aider vos parents en visite à trouver une place sans problème.

8. Les occasions de sorties seront multipliées

Un des principaux avantages de la vie en ville, c’est son effervescence. On dirait que de nouveaux festivals, cinémas, musées, équipes sportives, boutiques, restaurants et bars ouvrent leurs portes chaque semaine!

9. Vous cuisinerez beaucoup moins

L’offre de restaurants abordables avec option take-out est si grande qu’il est facile de délaisser sa cuisine pour le fameux chow mein de la rue Saint-Laurent à 2$!

10. Les commerces ferment beaucoup plus tard

Dans un (très) petit village, la station-service est souvent la seule option pour une course nocturne de dernière minute. En ville, plusieurs établissements ne ferment jamais: pharmacie, cafés, épiceries, restaurants, etc. Dans le ghetto McGill, on retrouve notamment une pharmacie Jean Coutu et plusieurs cafés ouverts 24h!

Déménager est souvent synonyme de plusieurs tracas. Profitez pleinement de ce que la vie montréalaise peut vous offrir en choisissant un fournisseur internet en ligne facile à gérer comme Fizz.