Deux de ses collègues hospitalisés: mort mystérieuse d’un employé de la STQ sur la Côte-Nord

QUÉBEC | Un employé de la traverse Rivière-Saint-Augustin, à Saint-Augustin, sur la Côte-Nord, est mort dans des circonstances mystérieuses et deux de ses collègues sont hospitalisés, a rapporté vendredi la Société des traversiers du Québec (STQ).

La STQ a précisé par communiqué, en fin d’après-midi, «que l'employé en question ne se trouvait pas sur son lieu de travail au moment du décès».

Ses deux collègues qui se trouvent à l’hôpital «ont présenté des malaises dont la cause n'est pas déterminée au cours des derniers jours et sont actuellement hospitalisés», a-t-on indiqué.

La société qui gère les traversiers dans la province dit avoir déployé des mesures préventives pour éviter que d’autres employés ou même des passagers tombent subitement malades, à commencer par la suspension, jusqu’à nouvel ordre, du service offert par l’aéroglisseur «VCA L’Esprit-de-Pakuashipi». Celui-ci fait la navette entre la communauté innue de Pakua Shipi et la municipalité de Saint-Augustin, dans l’est du Québec.

La STQ a aussi décrété que le bâtiment de la traverse devait être évacué et l'accès y est interdit le temps d’éclaircir les circonstances de toute cette affaire.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a été mise au fait de la situation et tous les employés de la traverse doivent se soumettre à un examen médical. De plus, des professionnels de la santé seront déployés samedi matin pour prendre soin des gens.

«La priorité absolue de STQ est de s'assurer de la santé et du bien-être de tout son personnel. À l'heure actuelle, rien n'indique que les autres employés de la STQ soient exposés à un risque quelconque», a indiqué la STQ, qui a mandaté les gestionnaires de toutes ses traverses «pour passer en revue des entrepôts et hangars fermés afin de s'assurer que ces milieux de travail sont entièrement sécuritaires».