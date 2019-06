DUCHESNE, Réal



Le 23 juin 2019, est décédé à l'âge de 84 ans, monsieur Réal Duchesne, époux de madame Liette Côté.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Sylvie), Gilles (Line) et Nancy (André), ses petits-enfants Mélanie, Jessica, Steve, Maxime, Joanie et Jean- Philippe, ses arrière-petits-enfants Maéna, Jérémy, Ève, Léolie, Emma, Élodie et Charles ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 juin 2019, de 16h à 19h30 à laUne cérémonie suivra à 19h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.