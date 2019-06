Kasperi Kapanen et Andreas Johnsson : ententes confirmées

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé vendredi que les attaquants Kasperi Kapanen et Andreas Johnsson, qui étaient tous deux admissibles au statut de joueur autonome avec compensation, avaient chacun accepté une prolongation de contrat.

Kapanen a signé pour trois années supplémentaires et touchera en moyenne 3,2 millions $ par campagne. De son côté, Johnsson aura droit à un salaire moyen de 3,4 millions $ lors des quatre prochaines saisons.

En 2018-2019, Kapanen a récolté 20 buts et 24 mentions d’aide pour 44 points en 78 affrontements, tout en conservant un différentiel de +12. Il a ajouté deux points en sept parties pendant la série de premier tour face aux Bruins de Boston. Acquis des Penguins de Pittsburgh par le biais de la transaction envoyant Phil Kessel en Pennsylvanie en 2015, le Finlandais a disputé 133 matchs depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale en 2015-2016.

Quant à Johnsson, 24 ans, il a obtenu 43 points, dont 20 filets, en 73 sorties lors du plus récent calendrier régulier. Le Suédois a inscrit un but et trois aides en sept rencontres éliminatoires.

L’organisation de la Ville Reine doit encore s’entendre avec le joueur d’avant Mitch Marner, admissible au statut de joueur autonome avec compensation lundi.