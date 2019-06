Kirchmann et Britton raflent le titre national en Beauce

Leah Kirchmann et Rob Britton ont remporté le titre au contre-la-montre individuel des championnats canadiens de cyclisme sur route, vendredi, à Saint-Prosper, en Beauce.

Kirchmann, 29 ans, de l’équipe Sunweb, a parcouru les 28 kilomètres de l’épreuve en 38 min 51 s. L’olympienne de Rio a devancé Karol-Ann Canuel (Boels Dolmans) par 29 s. Marie-Soleil Blais (Astana) a pris le 3e rang à 1 min 51 s de la gagnante.

Il s’agit du troisième titre national et un deuxième de suite au contre-la-montre pour Kirchmann, qui compte aussi un titre sur route en 2014. La Québécoise Olivia Baril a mis la main sur le titre chez les moins de 23 ans.

Tuft battu

Du côté des hommes élites, Rob Britton (Rally UHC) peut enfin savourer son premier titre à l’âge de 34 ans après une 3e place en 2017 et une 2e place en 2018. Le cycliste de Regina a avalé les 34 kilomètres en 42 min 54 s, devançant de 14 petites secondes son coéquipier Svein Tuft. Toujours en grande forme, Tuft vient de participer au Tour de Suisse.

Vainqueur lors des deux dernières années, le vétéran de 42 ans est ainsi privé d’un 12e titre national au contre-la-montre. Après plusieurs saisons au niveau WorldTour, Tuft a décidé cette saison de devenir capitaine de route pour les jeunes coureurs de sa formation.

Au cours de sa longue carrière, il compte trois participations au Tour de France, en plus d’avoir porté le maillot rose de leader pendant une journée au Tour d’Italie en 2014.

Le grand Adam Roberge a également fait belle figure en terminant au 3e rang à 1 min 6 s de Britton, ce qui lui permet d’endosser le maillot de champion canadien chez les moins de 23 ans. Les championnats nationaux constituent la porte d’entrée pour accéder aux Mondiaux à l’automne.

Roberge satisfait

« Je connaissais bien le parcours qui ressemble à celui du Tour de Beauce. Sur le podium élite avec Rob et Svein, ça me rend très fier. Je me rapproche d’eux. Ça s’enligne bien pour le reste de ma saison », a confié Roberge.

Chez les juniors, Magdeleine Vallières-Mill est la nouvelle championne canadienne. Du côté des hommes, Jacob Rubuliak, de la Colombie-Britannique, a devancé par 41 secondes le Québécois Tristan Jussaume. Notons que la paracycliste de Québec Marie-Eve Croteau a pris le 2e rang dans sa catégorie.

Les championnats canadiens se poursuivent samedi à Saint-Georges avec la présentation de la course sur route pour les femmes élites, les hommes juniors et le paracyclisme.

Les hommes élites seront en action dimanche. Bruno Langlois, Guillaume Boivin et Pier-André Côté devraient bien paraître. Boivin a déjà gagné sur ce même parcours par le passé. Le critérium pour toutes les catégories aura lieu lundi.