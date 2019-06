La Chine met en garde contre de «graves menaces» à l'ordre international

Osaka, Japon | Le protectionnisme et les «techniques de harcèlement» menacent l'ordre mondial, a affirmé la Chine, au moment où le président Xi Jinping rencontre les dirigeants du G20 avant un entretien crucial avec son homologue américain Donald Trump prévu samedi.

M. Xi a rencontré trois de ses homologues africains en marge du sommet du G20 des plus grandes économies du monde, qui s'est ouvert vendredi à Osaka au Japon dans un contexte de tensions géopolitiques, de guerre commerciale entre Washington et Pékin et de divisions sur le changement climatique.

«Tous les dirigeants de cette réunion ont souligné que l'unilatéralisme, le protectionnisme et les pratiques de harcèlement sont en progression, ce qui constitue une grave menace pour la mondialisation économique, l'ordre international et des défis importants à l'environnement extérieur des pays en développement», a déclaré à la presse un responsable du ministère chinois des Affaires étrangères, Dai Bing.

M. Dai a précisé que cette réunion avait rassemblé M. Xi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président sénégalais Macky Sall.

Bien qu'attribuée à ces quatre dirigeants, la description de ces discussions utilise un vocabulaire couramment brandi par Pékin pour critiquer l'administration Trump, signe que M. Xi pourrait avoir l'intention d'adopter une position dure lors de sa rencontre avec M. Trump.

Avant d'arriver au Japon, M. Trump a affirmé que la Chine souhaitait une trêve. «L'économie de la Chine s'effondre, ils veulent un accord», avait asséné Donald Trump.

Les efforts des deux économies rivales pour parvenir à un accord de commerce ont échoué en mai, suscitant ainsi beaucoup d'attentes quant à l'entretien Trump-Xi prévu au Japon samedi.

Mais les experts voient peu de chances de parvenir à un accord complet à l'occasion du G20, estimant que l'on peut au mieux espérer une trêve qui éviterait l'application de nouveaux droits de douane par Washington et un envenimement du conflit.

Mais même cette éventualité n'est pas garantie, le quotidien américain Wall Street Journal ayant affirmé jeudi que Pékin exigeait auparavant que Washington renonce à empêcher les entreprises américaines de faire affaire avec le groupe de télécommunications chinois Huawei, que Washington considère comme une menace pour la sécurité nationale.