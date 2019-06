La piste cyclable sera ouverte même l’hiver

Il y aura pour la première fois un lien cyclable ouvert toute l’année entre la Rive-Sud et Montréal grâce à la nouvelle piste du pont Samuel-De Champlain, a appris Le Journal.

François-Philippe Champagne

Ministre C’est ce que doit annoncer ce matin le ministre de l’Infrastructure François-Philippe­­­ Champagne à l’occasion de l’inauguration officielle du nouveau pont.

Il s’agit d’un changement de cap de la part d’Ottawa et du constructeur, Signature sur le Saint-Laurent (SSL). Lors de l’annonce du projet il y a quelques années, on prévoyait que la piste multifonctionnelle serait fermée entre la mi-décembre et la mi-mars.

Demande ministérielle

Selon nos informations, c’est le ministre Champagne qui a demandé dans la dernière année que la piste cyclable soit ouverte à longueur d’année. Une étude technique commandée par Ottawa a ensuite conclu qu’il était possible de déneiger et déglacer la piste de plus de 3 km sans en réduire la durée de vie.

Le coût de cette initiative sera de quelques centaines de milliers de dollars par année, mais le chiffre exact ne sera pas connu avant la fin des négociations financières entre Ottawa et SSL.

Rappelons qu’en vertu de son entente avec le fédéral, le consortium doit entretenir le nouveau pont pendant 30 ans.

La piste multifonctionnelle ouvrira au plus tard dans quatre mois, et sera également accessible aux marcheurs et aux adeptes de jogging.

Une vieille demande

L’annonce devrait réjouir la communauté cycliste montréalaise, qui réclame depuis belle lurette un lien permanent quatre-saisons entre la Rive-Sud et la métropole.

Dans les dernières années, des cyclistes ont milité sans succès pour que la piste cyclable du pont Jacques-Cartier soit ouverte toute l’année.

Ottawa soutient qu’il n’y a pas de façon économique d’entretenir la piste durant l’hiver sans l’endommager.

Tout comme sur le pont Jacques-Cartier, la piste du pont Samuel-De Champlain aura une limite de vitesse et des bollards seront installés aux entrées pour forcer les cyclistes à ralentir.

Le pont Samuel-De Champlain est ouvert aux automobilistes en direction de Montréal depuis lundi, et ouvrira en direction de la Rive-Sud dès lundi prochain.