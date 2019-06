Lance Stroll confiné au 18e rang lors des essais

Le Québécois Lance Stroll a pris le 18e rang au cours de chacune des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 d’Autriche, vendredi, sur le circuit de Spielberg.

Lewis Hamilton (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) ont dominé respectivement la première et la seconde séance du jour. En matinée, Hamilton a roulé en 1 min 04,838 s pour avoir le dessus sur Sebastian Vettel (Ferrari) et son coéquipier de Mercedes, Valtteri Bottas. Ensuite, Leclerc a réalisé un tour rapide de 1:05,086 au retour en piste. Bottas et Pierre Gasly (Red Bull) ont complété le top 3 de l’après-midi.

Pendant ce temps, Stroll en a arraché. Le porte-couleurs de l’écurie Racing Point a devancé les deux conducteurs de la formation Williams à chacune de ses présences sur le parcours. Ses meilleurs chronos ont été de 1:06,756, puis de 1:06,829.

La troisième séance et les qualifications se dérouleront samedi. La course est prévue dimanche.