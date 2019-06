Le soleil emmène au soleil magique et historique

Jeudi soir, j’ai assisté au spectacle magique et historique Le soleil emmène au soleil afin de venir en aide aux sinistrés des inondations. Cette soirée fut historique pour moi, car il y avait réuni sur la scène des jeunes artistes talentueux, un magicien de renommée internationale et deux grands Québécois, Jean-Pierre Ferland et Robert Charlebois. En plus, Véronic DiCaire a imité plusieurs personnages, dont Céline Dion et Lady Gaga.

Photos Charles Mercier, Pascale Vallée