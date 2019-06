Les radios ne joueront pas la nouvelle chanson de Céline Dion

Vous n’entendrez pas la nouvelle chanson de Céline Dion à la radio. Lancée vendredi sur Spotify, Apple Music et toutes les autres plateformes de streaming sur Internet, la version studio de Flying On My Own n’a pas été envoyée aux stations du Québec, confirme Sony Music, la maison de disque de l’artiste.

«Il s’agit plus d’un cadeau aux fans qu’un single officiel du prochain album», nous précise Marianne Drolet-Paré, responsable des relations médias au Québec de Sony Music.

Écrite par Jörgen Elofsson (Britney Spears, Kelly Clarkson), Liz Rodrigues (Eminem, Pink, Pitbull) et Anton Mårtensson (Rhys), Flying On My Own est tirée de Courage, le nouvel album en anglais de Céline Dion, qui doit sortir en novembre.

Aucun clip n’accompagnera la chanson. Du moins, rien n’est prévu pour l’instant, déclare Sony Music.

Un remix

Un remix de Flying On My Own vient également de paraître. On parle d’une version encore plus dansante réalisée par Dave Audé, un DJ et réalisateur gagnant d’un prix Grammy ayant déjà collaboré avec Beyoncé, Lady Gaga et Katy Perry.

La version live de Flying On My Own, captée lors d’un des derniers concerts de Céline Dion au début du mois au Caesars Palace à Las Vegas, circulait sur Internet depuis quelques semaines. Certaines stations ont pris la liberté de diffuser cette version, dont Boom FM en Montérégie, et Rythme, quelques heures après son lancement.

Céline Dion se trouve présentement à Paris. Vendredi prochain, elle donnera un concert en plein air à Londres, son seul spectacle en sol européen en 2019. Elle reviendra ensuite au Québec pour préparer sa prochaine tournée mondiale, qui démarrera en septembre.