L’UPAC s’intéresse à un juge de Longueuil

Longueuil confirme avoir décidé de pousser plus loin son investigation après avoir appris de la bouche de ses employés des « choses jusque-là inconnues par la direction ».

« On a décidé de confier un mandat externe pour faire un audit de vérification en juricomptabilité au niveau des données. [...] Avec ce qu’on a entendu, on a voulu être bien certain d’avoir l’heure totalement juste », a commenté le porte-parole Louis-Pascal Cyr.