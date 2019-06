Opération anti-drogue à Sherbrooke: le bilan des perquisitions s'est alourdi

SHERBROOKE | Neuf des 10 individus arrêtés jeudi suite à la frappe anti-drogue réalisée à Sherbrooke ont comparu la journée même au palais de justice. L'autre suspect est attendu en cour vendredi.

Le bilan des substances saisies par l'Escouade régionale mixte s'est considérablement alourdi.

24 heures après avoir perquisitionné une dizaine de logements et résidences de Sherbrooke, les policiers confirment avoir retiré du marché 300 grammes de cocaïne, deux kilogrammes de cannabis, 300 comprimés de speed et autant de méthamphétamine en plus de 250 pilules dont la constitution devra être analysée. Une somme d'argent de plus de 30 000 $, des armes prohibées et six véhicules ont également été saisis.

Une centaine de policiers de la Sûreté du Québec et du Service de police de Sherbrooke ont participé à une vaste opération jeudi visant à démanteler une organisation criminelle qui, selon l'Escouade régionale mixte, serait chargée de l’approvisionnement et de la distribution de stupéfiants à Sherbrooke au profit des motards criminels.