Parraineurs et passionnés

VALLÉE-JONCTION | Ils ont plusieurs points en commun : ils ont réussi leur carrière professionnelle, ils sont des passionnés de course automobile et, surtout, ils croient au talent de Raphaël Lessard.

Sans la contribution essentielle de ces gens d’affaires, le jeune espoir québécois du stock-car ne serait pas là, samedi, à courir devant son public qui l’a vu grandir en Beauce.

Lessard, qui célébrera ses 18 ans la semaine prochaine, effectuera ses débuts en série NASCAR Pinty’s à l’Autodrome Chaudière, où tout a commencé pour lui il y a maintenant sept ans.

« Je tenais à le faire courir à Vallée-Jonction pour que les amateurs de courses puissent réaliser que ce petit gars-là a tout ce qu’il faut pour gravir les échelons du NASCAR », a indiqué Louis Jacques, qui n’a pas hésité à puiser dans son compte de banque pour financer cette aventure d’une course dans la plus importante série du genre au Canada.

« On veut voir comment il va se comporter face à des pilotes de renom, dont Andrew Ranger, Alexandre Tagliani, Louis-Philippe Dumoulin et tous les autres, a-t-il renchéri. Mais j’ai confiance. Non seulement parce qu’il est doué, mais parce qu’il est associé à une équipe [Dumoulin Compétition] qui a appris à gagner. »

L’argent, le nerf de la guerre

Jacques et une dizaine d’autres actionnaires se sont regroupés pour créer une société en commandite destinée à venir en aide à Lessard dans la poursuite de ses objectifs.

« Une de ces personnes a financé personnellement deux de ses courses en camionnettes cette année au sein de la réputée écurie Kyle Busch Motorsports », a-t-il confirmé en entrevue au Journal.

Là, on parle de beaucoup d’argent. Au bas mot 140 000 $ US par course.

« Il est trop tôt pour dévoiler nos intentions, mais on a un plan précis pour Raphaël, de souligner Jacques. Si tous les actionnaires le voulaient, ils pourraient régler la facture pour lui offrir un volant de premier plan l’an prochain. Mais on investit selon des budgets établis. Il faut être raisonnable aussi. »

Faites le calcul : il faudra environ 3,5 M$ pour rouler dans la troisième division majeure du NASCAR en 2020 avec une équipe de pointe, on s’entend. Les sommes exigées pour la série XFinity sont évidemment plus élevées, de l’ordre d’environ 10 à 12 millions.

Enfin, pour la Coupe Monster Energy, une organisation de premier ordre (Penske, Gibbs ou Stewart-Haas) exigera 25 millions tout au moins. Mais Lessard ne brûlera évidemment pas les étapes.

Photo Stevens LeBlanc

Un travail à long terme

« On veut convaincre d’autres partenaires de soutenir notre projet, raconte Jacques. Ça prend aussi des commanditaires majeurs. C’est un travail à long terme, mais on a un beau produit à défendre. »

« Raphaël mérite sa place avec une bonne équipe, conclut-il. Dans le meilleur des mondes, c’est avec Kyle Busch à temps plein en camionnette l’an prochain. »

Et cette vedette du NASCAR ne tarit pas d’éloges à l’endroit du jeune espoir de Saint-Joseph-de-Beauce. Il est d’ailleurs très sélectif dans son choix de pilotes. Mais, en bon homme d’affaires, il ne lui fera pas de cadeau.

« Une année charnière »

Carol Lagacé, son frère Pierre, Daniel Fortier et André Allard font notamment partie de ce groupe de parraineurs qui consacrent temps et argent à leur jeune protégé.

« Raphaël a le talent pour évoluer dans les autres catégories du NASCAR, déclarent-ils à l’unisson, et un jour en Coupe Monster Energy. Raphaël, c’est une fierté pour le Québec. Un jour, quand il sera rendu au but ultime, on se félicitera de l’avoir aidé. »

« Le millésime 2020 sera une année charnière pour lui, enchaînent-ils. On ne doit pas reculer. Rarement, on a vu un pilote aussi prometteur à son âge. Le seul obstacle qui l’empêchera d’atteindre son but ultime, c’est l’argent. »

Et comment passer sous silence tout ce que ses parents, François et Chantal, ont fait pour lui ?

« Je ne leur dirai jamais assez, a avoué Raphaël, comment je leur suis reconnaissant. Je suis né dans une bonne famille. Grâce à eux, j’exerce ma passion et ils alimentent mon rêve de courir un jour au Daytona 500. »