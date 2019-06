Rien ne presse dans le dossier Mitch Marner, selon William Nylander

L’attaquant William Nylander a une bonne idée du questionnement auquel son coéquipier des Maple Leafs de Toronto Mitch Marner doit se soumettre et selon lui, il ne sert à rien de précipiter les choses.

Tout comme Marner cette année, Nylander était joueur autonome avec compensation l’an dernier. Ses longues et pénibles négociations contractuelles ont pris fin avec la signature d’une entente de six ans, d’une valeur annuelle moyenne de 6,9 millions $, le 1er décembre.

Cette fois, les Leafs doivent composer avec la possibilité de devoir égaler une offre hostile susceptible d’être acceptée par Marner, auteur de 94 points en 2018-2019. Celui-ci tenterait de décrocher un pacte similaire au contrat de cinq ans et 58,17 millions $ signé par Auston Matthews le 5 février.

«Je lui ai parlé un peu, mais c’est seulement le début de l’été. Donc, il y a encore beaucoup de temps devant lui, a commenté Nylander au site NHL.com. C’est toujours un processus compliqué. Toutefois, je pense qu’au bout du compte, ça fonctionnera pour chaque partie.»

«Il y a tout le temps des pas en avant et en arrière. Parfois, il n’y a pas de discussion du tout. C’est un peu comment ça se déroule», a-t-il ajouté.

Néanmoins, rien n’empêche le numéro 16 d’explorer d’autres avenues.

«Je n’ai pas songé aux chances qu’il quitte après avoir reçu une offre hostile, mais ça demeure une option pour chaque gars qui veut recevoir ce qu’il mérite à ses yeux», a dit Nylander.

Dubas reste positif

De son côté, le directeur général de la formation ontarienne, Kyle Dubas, croit qu’il y a encore lieu d’espérer un dénouement rapide.

«J’ai toujours confiance de régler cela d’ici le 1er juillet, mais Mitch a ses droits, avait-il affirmé dimanche dernier. Ce n’est pas à lui de nous libérer, puisqu’il possède des droits. Il a été un joueur et une personne fantastique pour nous. On va continuer de travailler avec son agent Darrin Ferris et ses représentants.»

Ayant complété son pacte d’entrée de trois ans, Marner a totalisé 67 buts et 157 mentions d’aide pour 224 points en 241 rencontres en carrière.