Le halloumi grillé, c’est l’ingrédient magique qui ajoute un petit je-ne-sais-quoi à cette salade de quinoa. Ce fromage à griller sur le barbecue ou à la poêle surprend et fait jaser... et je vous préviens, vous risquez de vous battre pour en avoir quelques cubes de plus dans votre assiette !

Ingrédients

Portions : 6 | Préparation : 20 min | Cuisson : 20 min

3/4 tasse de quinoa sec

1 tasse d’eau

4 ou 5 radis

2 concombres libanais

2 tasses de tomates cerises

1 tasse de menthe fraîche

1 boîte de 540 ml de haricots blancs sans sel ajouté

2 c. à soupe d’huile d’olive

2 citrons

Poivre et sel

1 paquet de 160 g de fromage à griller (de type halloumi ou doré-mi)

Préparation

À l’aide d’un tamis, rincer le quinoa sous l’eau froide et égoutter. Déposer dans une casserole moyenne et ajouter l’eau. Porter à ébullition à feu vif. Réduire à feu moyen-doux, couvrir et cuire 10 minutes. Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes à couvert. Pendant ce temps, trancher finement les radis et les concombres. Couper les tomates cerises en deux et hacher la menthe. Rincer et égoutter les haricots. Dans un grand bol de service, mélanger les légumes, la menthe, les haricots et le quinoa. Ajouter l’huile et presser les citrons directement au-dessus du bol. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel. Couper le halloumi en tranches de 1/2 po d’épaisseur. Dans un poêlon à feu moyen-vif (voir note), cuire les tranches de halloumi 2 ou 3 minutes de chaque côté. Couper en dés et incorporer à la salade. Servir.

Valeurs nutritives

Calories : 282

Protéines : 15 g

Lipides : 13 g

Glucides : 32 g

Fibres : 7 g

Sodium : 508 mg

Note

Vous pouvez aussi cuire le halloumi sur les grilles du BBQ : 3 minutes de chaque côté à intensité maximale en utilisant une feuille de cuisson pour le barbecue (de type Cookina).

Se conserve 4 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

Chaque semaine, retrouvez la nutritionniste Geneviève O’Gleman, dans les pages du cahier Zeste. Vous pouvez aussi la lire dans son magazine web Savourer.ca.