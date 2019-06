Sean Thomas-Erlington : d’un choix de huitième ronde à porteur de ballon partant

Rares sont ceux qui auraient parié que le porteur de ballon québécois Sean Thomas-Erlington était en mesure de se tailler un poste dans la Ligue canadienne de football (LCF) quand les Tiger-Cats de Hamilton l’ont choisi en huitième ronde (66e au total) en 2017.

Et pourtant, en date d’aujourd’hui, le Montréalais est le partant de la formation ontarienne et il tire plutôt bien son épingle du jeu. Avant d’affronter les Alouettes de Montréal, vendredi soir, Thomas-Erlington avait couru 23 fois pour des gains 177 verges et ajouté six passes attrapées pour 91 verges. Des statistiques qui le plaçaient respectivement aux troisième et dix-septième rangs dans le circuit Ambrose.

Il faut donc lever notre chapeau à l’organisation des Tiger-Cats qui ont cru au potentiel d’un petit demi-offensif de 5 pi 9 po et 217 lb n’ayant jamais joué une saison complète au niveau universitaire en raison de blessures. L’équipe de Hamilton était si confiante en l’ancien des Carabins de l’Université de Montréal qu’elle a fait de lui son partant avant même le début du camp d’entraînement, elle qui a laissé partir le vétéran Alex Green au début du mois de mai.

«Je ne m’attendais absolument pas à ça, a indiqué Thomas-Erlington lors d’un entretien téléphonique. La semaine avant le camp d’entraînement, les Tiger-Cats ont libéré Green et j’ai été très surpris. Je ne m’y attendais vraiment pas, mais je me suis dit que c’était mon opportunité de pouvoir prouver ce que j’étais en mesure de faire.»

«Mon entraîneur de position m’a pris à part et m’a dit que l’équipe désirait que je sois le porteur de ballon partant.»

C’est avec cette énorme pression que Thomas-Erlington a su démontrer qu’il était capable de remplir les souliers que voulait lui voir porter ses patrons.

Le travail et la patience rapportent

Si la direction des Tiger-Cats avait une telle confiance en un joueur qui avait principalement évolué sur les unités spéciales et amassé 219 verges de gains en 28 rencontres lors des précédentes campagnes, c’est en raison du travail qu’a abattu l’athlète de 26 ans depuis sa sélection en 2017.

«[Lorsque nous l’avons repêché], il était un peu petit, mais nous aimions vraiment le fait qu’il est bon dans tout ce qu’il fait, a révélé le recruteur en chef au niveau canadien des Cats, Drew Allemang, au quotidien «The Hamilton Spectator». [...] Depuis qu’il est ici, il a travaillé vraiment fort afin de devenir plus rapide et plus fort.»

En lui donnant de plus en plus de responsabilités en 2018, les Tiger-Cats ont aussi permis à Thomas-Erlington de s’acclimater au football professionnel, une stratégie qui porte fruit cette saison.

«Avec l’expérience que j’ai acquise dans les dernières années, le jeu a un peu ralenti devant moi, a dit le numéro 31. Je suis en mesure de voir mes blocs plus facilement. Je pense que ça dépend vraiment de chaque partie, mais grossièrement, je dirais qu’avec le temps ça devient un petit peu plus facile.»

L’ex-représentant des Carabins a également souligné les apprentissages qu’il a faits lors de son passage dans le circuit universitaire québécois pour expliquer ses récents succès.

«J’ai appris à être patient. Ça peut paraître niaiseux, mais j’ai vraiment appris à jouer avec mes yeux. Je suis capable de bien voir mes lectures, de savoir où vont mes blocs et de bien comprendre si mon jeu se dirige à l’intérieur ou à l’extérieur. Danny [Maciocia] et moi, nous nous sommes assis régulièrement pour peaufiner ces aspects de mon jeu, particulièrement sur l’utilisation de ma vitesse pour prendre l’avantage sur le terrain.»

Thomas-Erlington tentera maintenant de démontrer tout son savoir-faire contre les Alouettes, qu’il affrontera deux fois en moins d’une semaine.