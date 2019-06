Troisième lien: les camionneurs «heureux» mais... ils espéraient un pont

L’Association du camionnage du Québec (ACQ) se réjouit de la construction d’un tunnel sous-fluvial entre Québec et Lévis même si son pdg, Marc Cadieux, n’a jamais caché qu’il aurait préféré un pont.

«Ce n’est pas une structure qu’on privilégiait à cause des restrictions pour les matières dangereuses. Par contre, cette structure-là éliminera des usagers de la route (à l’ouest) qui laisseront plus de place à nos équipements sur les autres (ponts)», a-t-il nuancé en entrevue.

«Tout ce qui donne plus de fluidité à la circulation me rend heureux et rend notre industrie heureuse. Ça ne pourra qu’être bénéfique à l’industrie du transport de marchandises», a-t-il fait valoir.

M. Cadieux dit également avoir été rassuré par le cabinet du ministre des Transports au sujet des véhicules lourds alimentés au gaz naturel comprimé (GNC) ou au gaz naturel liquéfié (GNL), lesquels sont de plus en plus nombreux sur la route. «On m’a confirmé qu’il n’y aura pas de restrictions pour le tunnel (Québec-Lévis), comme pour le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. C’est un questionnement que j’avais.»

Francis Rouleau, de l’Association des routiers professionnels du Québec (ARPQ), partageait exactement le même point de vue que celui de l’ACQ dans nos pages vendredi matin.

«La moins bonne nouvelle, c’est que les matières dangereuses ne pourront pas passer par le troisième lien. On aurait préféré un pont mais on est quand même contents de l’annonce. Ça va nous donner une option de plus pour traverser le fleuve», avait-il réagi.

En conférence de presse, jeudi, le ministre des Transports François Bonnardel avait indiqué que le transport de matières dangereuses ne représentait que 6 % de tout le volume des marchandises transitant sur les routes québécoises. Il avait insisté sur le fait que la «majorité» des camionneurs pourraient emprunter le tunnel Québec-Lévis.