Un concept innovateur de camping quatre saisons

Si vous êtes à la recherche d’une véritable unité quatre-saisons, qui vous permettra de profiter de la nature tout en offrant un confort remarquable, pensez à regarder du côté du nouveau concept Coolbox.

Créé dans l’usine des frères Jean-Sébastien et Daniel Tremblay, à Saint-Prime, au lac Saint-Jean, ce nouveau concept se veut une façon d’aborder la nature qui vous permettra de profiter au maximum de vos aventures, sans pour autant sacrifier le confort.

« En étudiant le marché, nous nous sommes rendu compte qu’il n’y avait pas de véritable unité quatre-saisons, mobile, capable d’offrir une expérience intéressante aux consommateurs, affirme Francis Tremblay, le porte-parole de la compagnie. Forts de notre expérience de bâtisseurs de maisons usinées, nous en sommes arrivés à créer cette construction très spéciale. »

Ces nouvelles unités sont créées pour se retrouver sur des sites récréotouristiques comme les terrains de camping, les stations de ski, les zecs ou même les terres de la couronne ou territoires libres.

« Nous sommes capables de les installer là où le consommateur le désire, pourvu qu’il ait les autorisations nécessaires. Il faut s’assurer, avant de s’en porter acquéreur, que le site que l’on envisage est disponible selon le zonage en vigueur. Une fois que tout est en règle, l’unité sera livrée là où le client le désire. Nous avons développé notre propre système de remorques pour le transport, donc pas besoin de grosses machineries pour nous rendre sur les lieux. »

Les Coolbox sont disponibles en trois dimensions, à savoir 12X20, 12X24 et 12X30. Il faut débourser entre 40 000 $ et 65 000 $ pour se procurer une unité.

Photo courtoisie

CONSTRUCTION ADAPTÉE

Étant eux-mêmes des amateurs de plein air qui vivent plusieurs semaines en forêt chaque année depuis fort longtemps, les frères Tremblay savaient déjà ce qu’il fallait ajouter à leur construction pour la rendre vraiment adéquate.

« Tout le bâtiment est en structure métallique. Il y a une plaque de protection en métal sous la structure et tous les fils sont protégés avec des gaines de métal. De cette façon, les rongeurs ou autres animaux n’ont pas d’accès pour causer des dommages. Également, lors du transport, la structure résiste beaucoup mieux. Nous avons créé notre propre système de roues adaptables pour assurer le transport. Il faut se rappeler que nos unités sont mobiles en tout temps. Un consommateur peut l’installer à un endroit en été et la faire transporter ailleurs pour profiter des plaisirs de l’hiver. À ce chapitre, nous avons isolé de façon très importante le toit (R-50), les murs et le plancher (R-30) afin d’assurer un confort même par temps très froid. Trop souvent, les gens ne vivront pas une aventure hivernale adéquate parce que l’unité qu’ils ont achetée ou louée n’est pas conçue à cet effet. »

À l’intérieur, l’aménagement est complet. Rien n’a été ménagé pour assurer un séjour de qualité.

« Tous nos hébergements ont des toilettes, une douche, une cuisinette avec tous les autres équipements requis pour un séjour agréable. Notre Coolbox est autonome, ce qui signifie que tout fonctionne n’importe où. Il y a des réservoirs pour l’eau potable et les eaux grises. »

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

En plus d’offrir l’unité en vente au consommateur, l’entreprise s’affaire présentement à développer un réseau d’hôtellerie de plein air.

« Nous fonctionnons avec différents organismes qui offrent déjà de l’hébergement et qui veulent développer un autre concept fonctionnel à l’année. Nous avons présentement des Coolbox au centre de ski le Valinouet. Nous venons tout juste d’en vendre au Mont-Radar à Saint-Sylvestre pour développer une offre d’hébergement sur place. Nous sommes en discussion avec des terrains de camping et autres établissements du genre qui veulent faire la différence. Nous travaillons aussi de concert avec des organismes importants comme Camping Québec et l’Association des stations de ski, tout cela dans le but d’offrir un hébergement d’expérience pour les consommateurs qui sont à la recherche d’une aventure de vie en nature différente. »

L’autre volet important dans cette aventure, c’est le monde des touristes de partout qui veulent venir au Québec.

« Trop souvent, des touristes qui louent certaines unités qui sont offertes sur le marché présentement, afin de découvrir l’hiver, vivent une expérience désagréable parce que le bâtiment n’est pas adéquat. Avec notre produit, nous voulons offrir en quelque sorte des chambres d’hôtel en nature très confortables pour accueillir ces gens qui veulent vivre notre hiver. S’ils vivent une expérience heureuse, ils risquent de revenir. »

Pour tout savoir sur les modèles disponibles, les coûts et autres détails, vous pouvez vous rendre sur le site www.coolbox.ca ou encore téléphoner au (418) 581-4413. Nul doute que si vous avez de l’intérêt pour ce genre de produit, vous allez trouver ce que vous cherchez.