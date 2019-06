Un peloton réduit mais relevé

VALLÉE-JONCTION | Ils ne seront que 16 inscrits pour cette troisième épreuve de la Série NASCAR Pinty’s, la première à être présentée en sol québécois cette année.

Mais, peu importe, les spectateurs réunis samedi à l’Autodrome Chaudière devraient en avoir pour leur argent. Ce petit ovale de 400 mètres est propice aux touchettes et aux discussions animées. Le spectacle est assuré.

Du nombre des engagés, outre Raphaël Lessard, le peloton regorge de talent. Et la plupart des pilotes québécois, au nombre de neuf, sont des candidats logiques à la victoire.

Andrew Ranger et Kevin Lacroix, départagés par un seul point au sommet du classement cumulatif en 2019 après les étapes initiales du championnat disputées à Mosport et Jukasa, n’auront pas la tâche facile dans leur quête d’un deuxième gain cette saison.

Le peloton relevé est rehaussé par la présence des Louis-Philippe Dumoulin, Alex Tagliani, Marc-Antoine Camirand, Alex Labbé et Donald Theetge. Du côté des représentants de l’Ontario, le vétéran D.J. Kennington sera à surveiller et surtout Jason Hathaway, de retour à temps plein cette année et vainqueur des deux premières courses à Vallée-Jonction en 2014 et 2015.

Météo capricieuse

Les prévisions météo sont plutôt défavorables pour le week-end. La région sera touchée par une zone de précipitations soutenues avec des risques d’orage pour la journée d’aujourd’hui.

L’an dernier, Ranger avait remporté une épreuve écourtée par la pluie avec 80 tours à parcourir. Ce qui pourrait inciter, encore cette année, les pilotes à pousser la note avant que leurs efforts ne soient interrompus par le mauvais temps annoncé.