Une bonne nouvelle pour le circuit Sanair

À l’émission Le Guide de l’auto, diffusée sur QUB Radio, les ani mateurs Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu en studio Jacques Guertin, propriétaire du circuit Sanair, qui a récemment gagné sa contestation contre la municipalité de Saint-Pie dans une affaire concernant le bruit sur la piste de course.

Avant l’entrevue, les deux complices sont revenus sur les actualités de la semaine et sur les véhicules qu’ils ont conduits récemment.

Les animateurs sont ensuite entrés dans le vif du sujet avec Jacques Guertin, qui déplore les plaintes de bruit portées à l’endroit de son établissement.

« Quand un irresponsable va faire le fou, du bruit et des burnouts dans la route [...], lui il va avoir cent piastres d’amende. Si un groupe est responsable et n’utilise pas la route comme une piste de course et s’en va sur la piste de Sanair [...], c’est 2500$ d’amende pour le groupe qui est sur la piste et 2500$ d’amende pour Sanair », déplore-t-il.

Fidèles à leurs habitudes, Antoine Joubert et Germain Goyer ont terminé cette émission en répondant aux questions des auditeurs.

