Une petite broue estivale!

Ces quatre verres Spiegelau de conception allemande sont ­légers et en cristal soufflé sans plomb. Avec leur rebord fin et leur ouverture variée, ils concentrent les arômes et font éclater les saveurs en bouche. L’ensemble de dégustation ­comprend : un verre à bière de blé (17 onces), un verre à Lager (17 onces), un verre à IPA (19 onces) et un verre tulipe (13,5 onces).