Vacances en famille pour Véronic DiCaire

Étourdie par la tournée qu’elle promène à travers le Québec depuis quelques mois, Véronic DiCaire entend bien s’accorder un été de répit avant de reprendre la route. L’imitatrice se retirera auprès des siens dans son Ontario natal pour les prochaines semaines.

« L’été est pour moi le temps de prendre des vacances, l’occasion d’être à la maison et de retrouver la famille et les amis. Ça fait quand même trois ans qu’on est sur la route durant l’été et qu’on n’avait jamais le temps de voir tout le monde. Ça va faire du bien », confie-t-elle, rencontrée dans les coulisses du Théâtre Lionel-Groulx, jeudi dernier.

C’est donc en septembre prochain qu’elle reprendra la tournée qui la mènera de l’autre côté de l’Atlantique.

« On reste au Québec jusqu’à la mi-octobre et ensuite, on repart en Europe. On fait la France, la Belgique et la Suisse », dit-elle.