TRUDEL, Mario



Au Centre d'hébergement des Seigneurs à Montréal, le 16 juin 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Mario Trudel, conjoint de feu Mme Harriett Mills.Il laisse dans le deuil son frère Daniel (Manon) et ses soeurs Carole (François) et Linda, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 juillet 2019 de 13h30 à 17h30:VAUDREUIL-DORIONwww.maisonfuneraireroussin.comUne liturgie de la Parole aura lieu à la maison funéraire à 17h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.